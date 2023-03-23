Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!' filmi, deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacak.
'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!' filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce deprem bölgelerindeki çocuklarla buluşacak. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen etkinliklerde 25 Mart'ta Osmaniye, 1 Nisan'da Adıyaman, 2 Nisan'da Kahramanmaraş, 3 Nisan'da Hatay, 4 Nisan'da İslahiye, 5 Nisan'da Nurdağ ve 6 Nisan'da Gaziantep Merkez'de yapılan özel gösterimlerle depremzede çocuklara moral verecek. Kral Şakir ekibi film gösteriminin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklarla oyunlar oynayacak.