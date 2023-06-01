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01 Haziran 2023 Perşembe 07:50:00 - Güncelleme:01 Haziran 2023 Perşembe 07:50:00

Depremzede çocuklara ziyaret

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Oyuncu Aras Bulut İynemli, Vodafone'nun 'Yarını Kodlayanlar' projesi için Kahramanmaraş'a gitti.

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Vodafone'nun 'Yarını Kodlayanlar' projesi için Kahramanmaraş'a gitti. Oyuncu burada konteyner kentleri gezip çocuklarla buluştu. Depremzede çocuklarla bol bol sohbet eden oyuncu, "Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli' dedi.


Etiketler : Depremzede çocuklara ziyaret Oyuncu Aras Bulut İynemli Vodafone Yarını Kodlayanlar
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