Depremzede çocuklara ziyaret

Oyuncu Aras Bulut İynemli, Vodafone'nun 'Yarını Kodlayanlar' projesi için Kahramanmaraş'a gitti. Oyuncu burada konteyner kentleri gezip çocuklarla buluştu. Depremzede çocuklarla bol bol sohbet eden oyuncu, "Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli' dedi.





