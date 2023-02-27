Depremzede çiftin nikah şahidi oldu

Oyuncu Aslı Tandoğan asrın felaketi sonrası sivil toplum örgütü UCİM'le birlikte Kahramanmaraş'a hareket etti. Burada çadır kentteki çocuklarla bir araya gelen oyuncu, depremzede çift Ayşe ve Nevzat'ın nikah şahitliğini de yaptı. Duygu dolu anlar yaşayan Tandoğan, sosyal medya hesabından, "O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki... Anlatmam mümkün değil! Çadır kentte kalan Ayşe ve Nevzat'ın nikah şahidi oldum. Canım ülkemin canım çocuklarıyla, anneleriyle sarıldım, dertleştim. Güzel yurdumun güzel insanları en güzel şeyleri hak ediyorlar" dedi.