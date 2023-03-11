Depremzede bebeğe sütanne oldu

Oyuncu Burcu Kara, enkazdan sağ çıkarılan bir bebeğe sütannelik yaptığını söyledi. Yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile evli olan ve geçen aralık ayında ikinci kez anne olan Kara, ''Geçen hafta İstanbul'a getirilen bebeğe sütannelik yaptım. Hep aklımdan geçiyordu, 'Keşke oradaki bebeklere süt gönderebilsem' diye ama mümkün olmadı. Ajansında, 1 yaşında bebekten bahsettiler. 'Elimden ne gelirse yaparım' dedim. Üç kere denedik fakat sütü reddetti. Çünkü onun istediği annesiydi aslında... Maalesef annesini hâlâ arıyoruz. Bebeği o bölgedeki bir pedagog getirmiş. Hayatına mamayla devam ediyor. Minik yavru için elimizden ne gelirse yapacağız'' dedi.