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15 Mart 2023 Çarşamba 17:34:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:34:00

Deprem sorusu ağlattı

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Ece Erken, önceki akşam bir ödül törenine katıldı.

Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren sunucu Ece Erken, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Depremzedeler için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Erken, konuyla ilgili konuştu. Gözyaşlarına hakim olamayan Erken, ''Elimizden geleni ne kadar istesek de yapamayız zaten. Dolayısıyla konuşunca sinirim bozuluyor ve üzülüyorum. Çağrılara cevap veremedik, o çok içime oturdu. Benim de bir evladım var. Orada olamadığım için çok üzgünüm" dedi.

Etiketler : ece erken depremzede gözyaşı

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