Deprem bölgesine yine gidecek

Milli takımın eski yıldızları Arda Turan ve Burak Yılmaz, Etiler'deki Da Mario çıkışı görüntülendi. 42 milyona aldığı yeni aracına geçen Turan ve Yılmaz, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle alakalı konuştu.



Geçtiğimiz günlerde afet bölgesine giderek çocuklarla maç yapan Turan, "Oradaki insanların psikolojik durumları çok önemli bizim için. Yine gideceğiz bu sefer belki orada da bir maç yaparız moral olalım diye. İnşallah hep beraber toparlayacağız" dedi.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük için de son hız ile çalışmalarına başlayan Arda Turan," Futbolculuğum da olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" dedi. Yılmaz ise yakın dostunu destekleyerek, "Arda ne yaparsa en iyisini yapacaktır'' dedi.