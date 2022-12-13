VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İtalya: Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye, Çin ve ABD ateşkes için baskı yapmalı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlaç temininde çözüm yakın
Türkiye'nin kredi risk primi 500 baz puanın altına indi
ABD'de enflasyon kasımda beklenenden fazla yavaşladı
Kurtulmuş: Başörtüsüne yönelik anayasal güvence Türkiye'nin, 27. dönem TBMM'nin başarısı olsun
Başkan Erdoğan: Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim
Atıklar özel öğrencilerin elinde değerleniyor
Denizkızı oluyor
OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
Antalya'nın 3 ilçesinde beklenen yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Eczanelerde ilaç temini sorunu... Bakanlık harekete geçti
Bakan Yanık: Sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2023 yılında 410'a çıkarmayı hedefliyoruz
Türkiye İnovasyon Haftası hafızalarda iz bırakacak şekilde sona erdi
Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi
MSB: Sınırlarda 2'si PKK/KCK, 2'si FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
Türkiye markaları İstanbul'da buluşacak
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik
"İnovatif davranan ve insan kaynağına yatırım yapanlar rekabette öne çıkacak"
İngiltere'den Rus ordu komutanları ve İranlı iş adamlarına yönelik yeni yaptırım kararı
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor
13 Aralık 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 18:30:00

Denizkızı oluyor

ABONE OL

Yaklaşık 1,5 yıldır setlerinden uzak olan Hande Erçel'in yeni projesinin detayları ortaya çıktı. Oyuncu denizkızı olarak kamera karşısına geçecek.

'Sen Çal Kapımı' dizisinden sonra kendisine gelen senaryoları değerlendiren oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu dijital platform için dizi çekecek. Senaryosu gizli tutulan dizide Erçel'in denizkızını canlandıracağı ortaya çıktı. Bugüne kadar rolü hakkında açıklama yapmaktan kaçınan oyuncu yaz ayında kamera karşısına geçecek. Diziyi Yusuf Pirhasan yönetecek. Projede Erçel'e eşlik edecek olan erkek oyuncu olarak Can Yaman'ın adı geçiyor. Öte yandan Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile birlikte Paris'e gitti. Baş başa tatil yapan kardeşler, hafta sonu keyifli bir zaman geçirdi. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kardeşler çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Etiketler : hande erçel oyuncu denizkızı
Final kararı

Final kararı
Rol arkadaşını sokakta buldu

Rol arkadaşını sokakta buldu
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Ajan olmak için eğitim aldı

Ajan olmak için eğitim aldı
Festivali açtılar

Festivali açtılar
Senaryoya duyguları karar veriyor

Senaryoya duyguları karar veriyor
Hata yapmak hayatın parçası

Hata yapmak hayatın parçası
2023'e hızlı giriş

2023'e hızlı giriş
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX