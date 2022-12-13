Denizkızı oluyor

'Sen Çal Kapımı' dizisinden sonra kendisine gelen senaryoları değerlendiren oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu dijital platform için dizi çekecek. Senaryosu gizli tutulan dizide Erçel'in denizkızını canlandıracağı ortaya çıktı. Bugüne kadar rolü hakkında açıklama yapmaktan kaçınan oyuncu yaz ayında kamera karşısına geçecek. Diziyi Yusuf Pirhasan yönetecek. Projede Erçel'e eşlik edecek olan erkek oyuncu olarak Can Yaman'ın adı geçiyor. Öte yandan Erçel, kardeşi Gamze Erçel ile birlikte Paris'e gitti. Baş başa tatil yapan kardeşler, hafta sonu keyifli bir zaman geçirdi. Tatilden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan kardeşler çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

