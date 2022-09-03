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03 Eylül 2022 Cumartesi 13:46:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 13:46:00

Deniz'in hilesi ortaya çıktı

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Şehir hayatından uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen şarkıcı Deniz Seki, fotoşop kurbanı oldu.

Şehir hayatından uzaklaşarak Bodrum'a yerleşen şarkıcı Deniz Seki, fotoşop kurbanı oldu. Geçtiğimiz günlerde Manisa Demirci Kurtuluş Günü'nde sahne alan Seki, konser fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Seki'nin fotoğrafına yaptığı filtre hilesi belediyenin yayınladığı fotoğrafta ortaya çıktı. Senelerdir kilolarıyla başı dertte olan şarkıcının kendini bolca incelttiği görüldü. Seki'nin aynı fotoğrafta bir hayli farklı görünmesi sosyal medyanın diline de düşerken, "Yeter bu kadar fotoshop" yorumlarında bulundu.

Etiketler : deniz seki photoshop konser sosyal medya
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