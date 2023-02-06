Deniz, Seren'i ağzına alamayacak

Seren Serengil, sosyal medya üzerinden ve katıldığı televizyon programlarında kendisi hakkında küçük düşürücü ve tehdit içerikli açıklamalar yaptığı iddiasıyla manken Deniz Akkaya hakkında şikayette bulundu. Dilekçesinde kişilik haklarını ihlal eden saldırılara maruz kaldığından söz eden Serengil, Akkaya'ya 1 ay konuşmama kararı aldırdı. Deniz Akkaya'nın kendisini takıntı haline getirdiğini öne süren Serengil, ısrarlı tacizleri nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini, çenesinin kilitlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

NESLİHAN KESKİN

