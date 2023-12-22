VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi
Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle ABD'de 2,6 milyon aracını geri çağıracak
Başkan Erdoğan, 50 ilde sahaya iniyor
'İP'ler iyice koptu! TBMM'de 38 vekile düştüler
32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
22 Aralık 2023 Cuma 07:57:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:57:00

Deniz Işın ve Erdem Şanlı'nın arkadaşlıkları aşka dönüştü

ABONE OL

Deniz Işın ve Erdem Şanlı'nın 'Ateş Kuşları' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Oyuncular Deniz Işın ve Erdem Şanlı'nın 'Ateş Kuşları' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüştü. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Işın ve Şanlı çifti, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından ilan etti. Oyuncular aşk dolu fotoğraflarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. İkiliye hayranları, "Çok yakışmışsınız" yorumunda bulundu. Deniz Işın ve Erdem Şanlı, önceki akşam bir özel bir davete de el ele katıldı.

Etiketler : oyuncu deniz ışın erdem şanlı ateş kuşları aşk
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX