Oyuncular Deniz Işın ve Erdem Şanlı'nın 'Ateş Kuşları' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüştü. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan Işın ve Şanlı çifti, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından ilan etti. Oyuncular aşk dolu fotoğraflarını Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. İkiliye hayranları, "Çok yakışmışsınız" yorumunda bulundu. Deniz Işın ve Erdem Şanlı, önceki akşam bir özel bir davete de el ele katıldı.