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04 Kasım 2020 Çarşamba 17:43:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 12:26:00

Deniz Akkaya'yı gururlandıran gençler Recep Tayyip ve Mikail...

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Viyana'daki terör saldırısında yaralıların yardımına koşan Recep Tayyip ve Mikail adlı iki Türk gencin kahraman olarak ilan edilmesi Deniz Akkaya'yı da gururlandırdı.

İki Türk gencinin bu şekilde davranmasına ‘Türk olmak böyle bir şey’’ diyen Deniz Akkaya, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı: ‘’Gurur duyuyorum. Türk olmak böyle bir şey aslen. Hala gerçek Türkler var.''

Etiketler : Recep Tayyip Mikail Deniz Akkaya terör saldırısı Viyana
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