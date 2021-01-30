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30 Ocak 2021 Cumartesi 03:53:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 15:54:00

Deniz Akkaya'ya o soru 8 bin TL'ye mal oldu

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Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani, Deniz Akkaya'ya açtığı tazminat davasını kazandı. Kapani, televizyon programında, 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' sorusunu soran Akkaya hakkında şikayette bulunmuştu.

Eski manken Deniz Akkaya, 5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Deniz Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru sormuştu. Akkaya’nın bu sorusu üzerine Kapani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.Davanın son celsesi önceki gün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı. Akkaya’nın avukatı “Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur” diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme Akkaya’nın 8 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Etiketler : Deniz Akkaya manken dava Tuğba Özerk Günay Kapani magazin
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