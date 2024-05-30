Deniz Akkaya, bir dönem aşk yaşadığı Efe Önbilgin'den olan kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine şiddet uyguladığını ve 1.5 saat balkona kilitlediğini iddia etmişti. Tüm bu yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan 16 yaşındaki Ayşe Önbilgin'in ifadesi ortaya çıktı. Ekol TV'de aktarılan habere göre; Deniz Akkaya önce kızına tokat attı ve darp etmeye başladı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehdit ettiler. Hatta iddiaya göre Akkaya kızına sinkaflı sözler sarf etti. Tartışma alevlendi, kızının okul çantasını ve termosu kızına fırlattı. Termos Ayşe'nin çenesine geldi ve yaralandı. Ayşe'nin babasıyla tatil planını gören Deniz Akkaya daha da sinirlendi. Ayşe annesinin çok şiddetli darp ettiğini söyledi; önce yere yatırdığını, boğazına sarıldığını sonra ayağıyla, kafasını iki üç kez tekmelediğini söyledi. Bundan dolayı önce Akkaya'nın elinden kurtulmak için hamle yaptığını ifade etti. Sonra da annesinin polisi aradığını belirtti. Öte yandan baba Efe Önbilgin'in kızının velayeti almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Deniz Akkaya, kızının kendisine şiddet uyguladığı iddia etmişti.

DENİZ'DEN YENİ İDDİALAR

Deniz Akkaya, yeni videolar yayınlayarak Efe Önbilgin'in kızıyla ilgilenmediğini söyledi. Akkaya, "Bakın bu benim öz babam" diyerek babasının torununun velayetini almak için harekete geçtiğini, ayrıca öz babasının kendisini hapse attırmak istediğini ileri sürdü. Ailesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Akkaya, "Bizim ailede dayak ailenin fıtratında bir konuymuş" ifadelerini kullanarak teyzesinin kızına şiddet uyguladığını ve iki kez kızını boğmaya çalıştığını ileri sürdü.