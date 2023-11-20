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20 Kasım 2023 Pazartesi 07:08:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 07:08:00

Demir'e kardeş geliyor

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Azra Akın, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Tescilli güzel Azra Akın (41), 2. kez anne olmaya hazırlanıyor. Atakan Koru ile evliliğinden Demir adında oğlu bulunan Akın, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. 5 yaşındaki oğlunun kardeş isteğini yerine getirdiklerini ifade eden Akın, ''Oğlum bir kardeşinin olmasını çok istiyordu. Benim de bir kız kardeşim var, kardeşlik çok güzel bir şey. Ailece çok mutluyuz'' dedi. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmediklerini söyleyen Akın, son ana kadar öğrenmeyi düşünmediklerini söyledi.

Etiketler : azra akın hamile çocuk
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