‘Demir Kapı'lar açılıyor

Betül Demir, Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Demir, geçtiğimiz haftalarda çıkan yeni şarkısı 'Demir Kapı' hakkında gelen sorulara "Şarkımız çok iyi gidiyor. Bütün demir kapıları açıyoruz. İki versiyon halinde hazırlamıştık. Şimdi de yeni versiyonu çıkacak'' dedi. Aşk hayatı sorulan Demir, ''Artık hayatı seven biri olsun hayatımda. Aşk yaşayacağım biri benimle beraber aşkı da sevecek. Sorunlu ve dertli insan istemiyorum" dedi.