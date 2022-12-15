Demir Kadın vizyona giriyor

2019 yılında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybeden Neslican Tay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Demir Kadın: Neslican' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımda, Neslican'ı canlandıran Naz Çağla Demir, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından dile getirdi. Oyuncu, "Çok az kaldı heyecanımı kelimelere sığdıramam" notunu yazdı. Irmak, rolü için saçlarını kazıtmıştı.

