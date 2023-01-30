Demet'ten asillik dersi

Şarkıcı Demet Akalın sahneye ünlü markaya ait olan siyah uzun ve bol bir elbiseyle çıktı. Kombinini Instagram hesabından paylaşan Akalın, bir takipçisinin "Bu baya ferace" yorumuna cevap verdi. Ünlü şarkıcı takipçisinin yorumuna "Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. K... izlemeye değil! Sorry" sözleriyle karşılık verdi. Akalın'ın yorumunda yine imla hatası yapması ise gözlerden kaçmadı. Akalın daha sonra ise ''Asillik dersi verdiğimiz doğrudur'' dedi.