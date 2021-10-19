Demet'in yerine Songül geldi
'Gelinim Mutfakta' programının sunuculuğundan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı ile anlaşma yapıldı.
'Gelinim Mutfakta' programının sunuculuğundan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı ile anlaşma yapıldı. Karlı, önümüzdeki günlerde çekimler için kamera karşısına geçecek. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim" açıklamasında bulunmuştu.