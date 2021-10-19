Demet'in yerine Songül geldi

'Gelinim Mutfakta' programının sunuculuğundan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı ile anlaşma yapıldı. Karlı, önümüzdeki günlerde çekimler için kamera karşısına geçecek. Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim" açıklamasında bulunmuştu.

