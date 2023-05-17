'Adım Farah' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Demet Özdemir'den boşanan müzisyen Oğuzhan Koç konserlerine hız verdi. Mersin'in ardından Adana'da şarkılarını seslendiren Koç'a sahnede sürpriz doğum günü yapıldı. Müzisyen 38 yaşına bastı. Şarkı söylediği esnada sahneye gelen doğum günü pastasıyla şaşkınlık yaşayan Koç, mumları üflerken dileğiyle herkesi şaşırttı. "Allah sevenleri ayırmasın" diyen şarkıcının bu sözleri "Acaba Demet'i unutamadı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

