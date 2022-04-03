VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski düğmeye bastı!
Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
"Rusya'nın füze saldırılarının yoğunluğu azaldı"
Kremlin'den Erdoğan ve Türkiye övgüsü
Seyirci heyecanı
Vizyona geri sayım
Romantik tekli
Parasız konser
Demet'e taş attı
Dijital dönüş
Ben artık Çiftçiyim
11 bin km'lik turne
Biran Damla siyaha bulaştı
Otobüs şoförüne saldırdı
81 ilde TOGG hazırlığı
Küresel piyasalar resesyon riskiyle karışık seyretti
Bakü'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan'ın talebiyle açıldı
Ukrayna: Buça'da siviller elleri arkadan bağlanarak katledildi
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev iftar verdi
FSM Köprüsü, otizme dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Fazla kilolu olmak gibi zayıflık da hastalık nedeni
03 Nisan 2022 Pazar 10:47:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 10:53:00

Demet'e taş attı

ABONE OL

Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor. Yapımın okuma provası gerçekleşti.

Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor. Yapımın okuma provası gerçekleşti. Filmde rol alan Uzun Makarna lakaplı tik tok fenomeni Özgür, rolü hakkında konuştu. Özgür, "Yapımda Tik Tok'ta sevdiği fenomene para atan ve hediye gönderen Hira adında bir kızı canlandırıyorum ama belki ben yedi değil on bin atarım belli olmaz" dedi. Akalın'ın kızı Hira fenomene tik tok yayını üzerinden 7 bin TL'lik hediye atmış ve sanatçıyla polemik yaşamıştı

Etiketler : Cemal Hünal Yılmaz Gruda Gülşen Hüseyinli
Fotoşop kurbanı

Fotoşop kurbanı
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli
Bizi daha çok göreceksiniz

Bizi daha çok göreceksiniz
Firuzan gibi konuşuyorum

Firuzan gibi konuşuyorum
‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor

‘Mahalleden Arkadaşlar' geliyor
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası
NFT'ye kitapla giriyor

NFT'ye kitapla giriyor
tam bir sevgi kelebeğiyim

tam bir sevgi kelebeğiyim
Turne mutluluğu

Turne mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER