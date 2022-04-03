Demet'e taş attı

Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor. Yapımın okuma provası gerçekleşti. Filmde rol alan Uzun Makarna lakaplı tik tok fenomeni Özgür, rolü hakkında konuştu. Özgür, "Yapımda Tik Tok'ta sevdiği fenomene para atan ve hediye gönderen Hira adında bir kızı canlandırıyorum ama belki ben yedi değil on bin atarım belli olmaz" dedi. Akalın'ın kızı Hira fenomene tik tok yayını üzerinden 7 bin TL'lik hediye atmış ve sanatçıyla polemik yaşamıştı