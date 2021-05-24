Demet'e ‘Eurovision' tepkisi

Modacı Kemal Doğulu, Demet Akalın'ın Eurovision şarkı yarışmasına katılmak istediğini öğrenince sosyal medyadan sert göndermede bulundu. Akalın'ın stüdyoda bile şarkı söyleyemediğini ima eden Kemal Doğulu, ''Şuursuz kadın, Eurovision hayali kuruyor. Ah canısı sen kendi ülkende stüdyoda şarkı söylerken en yakınlarını bir kayıt stüdyosuna almıyorsun'' yazdı.

