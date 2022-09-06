Demet yere kapaklandı

Popçu Demet Akalın, Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. senesine özel düzenlenen konserde talihsiz bir kaza yaşadı. Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan Akalın'a sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Konserine devam eden popçu, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada, "Uşak gazisi oldum" dedi.