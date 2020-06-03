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03 Haziran 2020 Çarşamba 14:21:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 14:38:00

Demet Şener'den sürpriz bebek açıklaması!

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İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem (13) ve Ömer (11) adına iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener Küpeli, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor... Demet Şener Küpeli ile 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli (35), bebek sahibi olmaya karar vermiş.

İşte Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu haberin ayrıntıları...

21 Haziran'da evliliklerinin birinci yılını kutlamaya hazırlanan Demet Şener-Cenk Küpeli çifti ile ilgili bomba bir haberim var! Geçen yıl 4 Mart'ta İbrahim Kutluay'dan boşanan Demet Şener'in arayı çok açmadan 21 Haziran'da ikinci kez gelin olacağını tüm Türkiye benim haberim ile öğrenmişti. Şimdi sıkı durun...

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem (13) ve Ömer (11) adına iki çocuğu olan 43 yaşındaki Demet Şener Küpeli, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor...

Evet, yanlış okumadınız... Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı markası Demet Şener İstanbul ile kısa sürede başarıyı yakalayan ve adından söz ettiren Demet Şener Küpeli ile 'Hayatımın en güzel hediyesi' dediği eşi Cenk Küpeli (35), bebek sahibi olmaya karar vermiş.

"Allah kısmet ederse çocuk istiyoruz" diyen Demet Hanım'ın da Cenk Bey'in de umarım Allah gönüllerine göre verir.

Bu arada daha önce 'Anne aşık olmak senin hakkın' diyen Ömer ve İrem annelerinin Cenk Küpeli ile ilişkisine de, evliliklerine de onay vermişti.

Bebek sahibi olmalarına da onay vereceklerine eminim. Bu arada çocuklarla arası çok iyi olan Cenk Bey'in, süper bir baba olacağına da şüphem yok.

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