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25 Haziran 2023 Pazar 10:23:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 10:23:00

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

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İbrahim Kutluay ve eski eşi Demet Şener, çocuklarının sağlık gideri nedeniyle davalık oldu.

İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener, ikinci kez çocuklarının sağlık gideri nedeniyle davalık oldu. Şener, daha önce oğlu Ömer'in 50 bin TL'lik diş ücretini karşılamayan Kutluay'a icra takibi başlatmıştı. Kutluay, eski eşi tarafından bu kez 17 yaşındaki kızları İrem Kutluay'ın sağlık giderini karşılamadığı için davalık oldu. Şener, kızının soğuk algınlığı tedavisinin 7 bin 600 TL'lik faturasını ödemediği iddiasıyla Kutluay hakkında icra takibi başlattı. Kutluay da icra takibi durdurdu. İtirazın iptalini isteyen Şener, icra takibinin devamına karar verilmesi için Aile Mahkemesi'ne dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : ibrahim kutluay demet şener çocuk irem kutluay dava
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