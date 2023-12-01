Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Modeller Demet Şener ve Özge Ulusoy, idollerinin Ajda Pekkan olduğu açıkladı. Modeller önceki gün Kozyatağı'ndaki Butterfly adlı güzellik merkezinde objektiflere yansıdı.

Sıkı dost olduklarını belirten Şener, "Özge ile ayrı bir dostluğumuz var. Sık sık da bir araya geliyoruz. Şehir dışına işlere gittiğimizde odada sık sık dedikodu yapıyoruz" dedi. Ajda Pekkan'ı idol olarak gördüklerini belirten Ulusoy, "İkimizden idolü Ajda Pekkan, onun gibi yaşlanmak değil de, onun gibi yaş almak istiyorum. Enerjisine bayılıyorum. Sahnede halen kıpır, kıpır kendisine hayranız. Allah bize Ajda Pekkan şansı versin" dedi.