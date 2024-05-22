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22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:54:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:54:00

Demet Şener İbrahim Kutluay'la 'ne sulh ne de kanlı bıçaklı!'

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Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın aralarındaki nafaka davası sürüyor. Bu konu hakkında konuşan Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay hakkında dikkat çeken bir ifade kullandı.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay Ocak 2018'de boşanmışlardı. 15 yaşındaki oğulları Ömer'in nafakasını ödemediği gerekçesiyle İbrahim Kutluay'a dava açan Demet Şener, kızı İrem ile alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snobmagazin'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, nafaka konusu ile ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"Bu konuları çocuklarla konuşmuyorum onlar da öyle. Bunları konuşmayı sevmiyorum ama mecbur kalıyorum. Dava sürüyor, o konulara hiç girmeyelim. Ne sulh ne de kanlı bıçaklı. Ben de bilmiyorum hangi taraftayım, sanırım araftayım. Şu an karşılıklı iletişim yok ama şimdi İrem'in mezuniyeti var, mecbur bir araya geleceğiz. Keşke olmasa böyle ama yapacak bir şey yok."

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