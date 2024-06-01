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01 Haziran 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 08:00:00

Demet Şener giydi... 250 fermuarlı elbise

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Demet Şener, kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede sadece fermuarlardan oluşan 250 adet fermuarın kullanıldığı ilginç bir elbise giydi.

Manken Demet Şener, kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede başmanken olarak podyuma çıktı. Defilede Şener, sadece fermuarlardan oluşan 250 adet fermuarın kullanıldığı ilginç bir elbise giydi. Modaseverler tarafından ilgiyle izlenen defilenin dikkat çeken bir diğer parçası ise manken Yağmur Ayaz'ın sunduğu 150 metrelik zincir materyalin kullanıldığı elbise oldu.

Etiketler : manken demet şener defile fermuar elbise
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