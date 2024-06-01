250 fermuarlı elbise

Manken Demet Şener, kostüm ve aksesuar tasarımcısı Pınar Kurt Bayur'un yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defilede başmanken olarak podyuma çıktı. Defilede Şener, sadece fermuarlardan oluşan 250 adet fermuarın kullanıldığı ilginç bir elbise giydi. Modaseverler tarafından ilgiyle izlenen defilenin dikkat çeken bir diğer parçası ise manken Yağmur Ayaz'ın sunduğu 150 metrelik zincir materyalin kullanıldığı elbise oldu.