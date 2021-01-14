Demet Şener Cenk Küpeli ile ayrılığın üzüntüsü yaşıyor

Demet Şener, "Evliliğimizi üzülerek ve dostça bitirmiş bulunuyoruz. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın da heyecanıyla yoğun bir çalışma temposundayım. Cenk’in çok istediği çocuk konusunda başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz’’ dedi.