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14 Ocak 2021 Perşembe 01:39:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 17:36:00

Demet Şener Cenk Küpeli ile ayrılığın üzüntüsü yaşıyor

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Cenk Küpeli ile 1,5 yıllık evliliklerini noktalayan Demet Şener, açıklama yaptı.

Demet Şener, "Evliliğimizi üzülerek ve dostça bitirmiş bulunuyoruz. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın da heyecanıyla yoğun bir çalışma temposundayım. Cenk’in çok istediği çocuk konusunda başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz’’ dedi. 

Etiketler : Cenk Küpeli Demet Şener magazin
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