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27 Haziran 2024 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 08:18:00

Demet Şener, 3. kez gelin oluyor! Tolga Arman'dan evlilik teklifi geldi

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Eski manken Demet Şener, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. Parmağındaki tektaşı dikkatlerden kaçmayan Demet Şener, 3. kez gelin olacak.

1995 Miss Turkey Güzeli Demet Şener, 3. kez gelin olmaya hazırlanıyor.

TOLGA ARMAN'DAN DEMET ŞENER'E EVLİLİK TEKLİFİ

Eski manken Demet Şener, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı.

DEMET ŞENER'İN TEKTAŞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sevgilisi Tolga Arman'ın Bodrum Türkbükü'de ettiği evlilik teklifine, 'evet' diyen Demet Şener'in parmağındaki tektaşı dikkatlerden kaçmadı.

Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara, "Dün gece birtakım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına teşekkür etti.

İBRAHİM KUTLUAY VE CENK KÜPELİ'DEN SONRA 3. EVLİLİK YOLDA

Demet Şener daha önce İbrahim Kutluay ile evlenmişti. Şener'in 13 yıl evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu bulunuyor.

Eski manken Şener, ayrıca Cenk Küpeli ile 2019'da evlenmişti, çift 2021'de ayrılmışlardı.

Etiketler : demet şener tolga arman evlilik teklifi ibrahim kutluay cenk küpeli
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