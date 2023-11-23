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28 yılda bir defile kaçırmadı
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23 Kasım 2023 Perşembe 07:34:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:34:00

Demet Şener, 28 yılda bir defile kaçırmadı

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İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken 46 yaşındaki Demet Şener, "İyi bir model istikrarlı olmalı" dedi.

46 yaşındaki Demet Şener, İzmir'de defileye çıktı. İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken Şener, "İyi bir model istikrarlı olmalı" dedi. 1995 yılında mankenliğe adım atan ve 28 yıldır podyumda olan Şener, işin sırrını şöyle açıkladı: 28 yıldır bir defileyi bile kaçırmadım. Yapamayacağım şeylerin sözünü asla vermem. İyi bir mankenin fiziki özellikleri modelliğe uygun olmalı. İş disiplini olmalı ve istikrarlı olmalı..."

Etiketler : demet şener defile model
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