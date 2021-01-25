Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu

Sanatçı Demet Sağıroğlu, sınırlı sayıda çıkarılan yurt dışı özel baskılı sarı renkli plak karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Haberi yaşamını sürdürdüğü Amerika’da alan Sağıroğlu “Plağım çıkmış a dostlar. Henüz elime ulaşmadı. Ama görünen o ki çok güzel olmuş” yazdı.

