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25 Ocak 2021 Pazartesi 00:36:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 09:23:00

Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu

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90'lara damga vuran Demet Sağıroğlu'nun 2000 yılında çıkardığı ‘Papatya Falları' albümü plak oldu.

Sanatçı Demet Sağıroğlu, sınırlı sayıda çıkarılan yurt dışı özel baskılı sarı renkli plak karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Haberi yaşamını sürdürdüğü Amerika’da alan Sağıroğlu “Plağım çıkmış a dostlar. Henüz elime ulaşmadı. Ama görünen o ki çok güzel olmuş” yazdı.

Etiketler : Demet Sağıroğlu Papatya Falları plak magazin
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