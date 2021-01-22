Setten yorgun bir şekilde çıkan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile beraberliği hakkında ilk kez konuştu. Özdemir, “İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda gidiyor. 2 aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süredir birlikte değiliz değil" dedi. Erkek arkadaşından övgü dolu sözlerle bahseden Özdemir “Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" dedi.

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