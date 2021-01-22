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22 Ocak 2021 Cuma 19:57:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 17:33:00

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: 2 aydır birlikteyiz

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‘Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde oynayan Demet Özdemir, set çıkışı objektiflere yansıdı.

Setten yorgun bir şekilde çıkan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile beraberliği hakkında ilk kez konuştu. Özdemir, “İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda gidiyor. 2 aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süredir birlikte değiliz değil" dedi. Erkek arkadaşından övgü dolu sözlerle bahseden Özdemir “Oğuzhan’ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" dedi. 

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Etiketler : Demet Özdemir Oğuzhan Koç Doğduğun Ev Kaderindir magazin
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