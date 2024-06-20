Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor

Oğuzhan Koç ile olan evliliği 8. ayda biten Özdemir, 'Empati' programına katıldı. Özdemir, ''Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor'' dedi.