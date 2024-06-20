VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayaklarını yerden kesti!
Kenan fırtınası
Kontrol hep bende
Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor
Apple'dan uygun fiyatlı gözlük geliyor
Bel ağrısını hafife almayın
20 Haziran 2024 Perşembe 23:23:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 23:23:00

Demet Özdemir'den itiraf: Aşk bende kısa sürüyor

ABONE OL

En son ‘Aşkın Tarifi' adlı filmde rol alan Demet Özdemir, aşkın tanımını yaptı.

Oğuzhan Koç ile olan evliliği 8. ayda biten Özdemir, 'Empati' programına katıldı. Özdemir, ''Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an. Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım. Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Aşk bende çok kısa sürüyor'' dedi.

Etiketler : Demet Özdemir aşk itiraf
Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum

Aşkı mevsimine göre yaşamıyorum
Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş

Parasını harcamamak için kuaföre gitmiyormuş
Performans gecesi

Performans gecesi
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı

Güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı
Yeni ikili

Yeni ikili
Turne başladı

Turne başladı
Baba-kız kavuştu

Baba-kız kavuştu
Estetik yaptıranları eleştirdi

Estetik yaptıranları eleştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX