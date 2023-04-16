Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 7.5 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. Bir süredir ilişkilerini kurtarmaya çalışan ikiliden boşanma açıklaması geldi.

Özdemir ve Koç, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bekar evine dönen Demet Özdemir'in paylaşımında sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı dikkat çekti.

Zeynep Koçak, paylaştığı fotoğrafın altına "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" yazdı.

Koçak'ın bu yorumu Oğuzhan Koç için yaptığı iddia edildi. Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Koçak, o dönem Oğuzhan Koç ile kısa süre aşk yaşamıştı.

Koç sonrasında oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olup, onu da Demet Özdemir için bırakmıştı.