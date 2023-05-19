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19 Mayıs 2023 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 13:38:00

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

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Oyuncu Demet Özdemir, negatif duyguları kabullenemediğini söyledi.

Engin Akyürek'le birlikte 'Adım Farah' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Demet Özdemir, negatif duyguları kabullenemediğini söyledi. Oyuncu, InStyle dergisi için objektif karşısına geçti. Müzisyen Oğuzhan Koç'la 8,5 aylık evliliklerini sonlandıran Özdemir, "Depresif değilim, negatif duyguları çabuk kabullenen bir yapım yok. Bu, benim için pozitif bir şey olsa da çevremdeki insanları biraz yoruyor olabilir" dedi.

Etiketler : demet özdemir oyuncu adım farah depresif
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