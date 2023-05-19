Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Engin Akyürek'le birlikte 'Adım Farah' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Demet Özdemir, negatif duyguları kabullenemediğini söyledi. Oyuncu, InStyle dergisi için objektif karşısına geçti. Müzisyen Oğuzhan Koç'la 8,5 aylık evliliklerini sonlandıran Özdemir, "Depresif değilim, negatif duyguları çabuk kabullenen bir yapım yok. Bu, benim için pozitif bir şey olsa da çevremdeki insanları biraz yoruyor olabilir" dedi.

