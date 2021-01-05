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05 Ocak 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 16:30:00

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi

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Yağmur Tanrısevsin, eski erkek arkadaşı Oğuzhan Koç ile birlikte olan Demet Özdemir'i artık hayatından çıkardı. Oyuncu, yakın dostunu sosyal medyadan sildi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un sürpriz birlikteliği 2021’in ilk aşk bombası olarak gündeme düştü. Geçen sene görüntülendikleri zaman arkadaş olduklarını söyleyen çift, yeni yıla Çeşme’de bir otelde girdi. Çiftin bu seyahati gündeme bomba gibi düşerken Özdemir, birlikteliklerini onayladı. Bu yeni ilişki ise uzun süre Oğuzhan Koç ile birlikte olan Yağmur Tanrısevsin’i kızdırdı. Oyuncu, bir dönem yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir’i Instagram hesabından sildi. Eski arkadaşıyla artık görüşmeme kararı alan Yağmur Tanrısevsin’in bu hamlesine Özdemir’de aynı yanıtı verdi. Tanrısevsin’i Instagram’dan sildi.

Etiketler : Demet Özdemir Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin magazin
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