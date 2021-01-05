Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği arkadaşlığı bitirdi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un sürpriz birlikteliği 2021’in ilk aşk bombası olarak gündeme düştü. Geçen sene görüntülendikleri zaman arkadaş olduklarını söyleyen çift, yeni yıla Çeşme’de bir otelde girdi. Çiftin bu seyahati gündeme bomba gibi düşerken Özdemir, birlikteliklerini onayladı. Bu yeni ilişki ise uzun süre Oğuzhan Koç ile birlikte olan Yağmur Tanrısevsin’i kızdırdı. Oyuncu, bir dönem yakın arkadaş olduğu Demet Özdemir’i Instagram hesabından sildi. Eski arkadaşıyla artık görüşmeme kararı alan Yağmur Tanrısevsin’in bu hamlesine Özdemir’de aynı yanıtı verdi. Tanrısevsin’i Instagram’dan sildi.

