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23 Ocak 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 10:30:00

Demet Özdemir ile Engin Akyürek'ten Suudi Arabistan'da kırmızı halı şovu

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Demet Özdemir ile Engin Akyürek, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı.

'Adım Farah' dizisi oyuncuları Demet Özdemir ile Engin Akyürek, Suudi Arabistan'da gerçekleşen Joy Awards ödül törenine katıldı. İkili, basın mensupları ve halktan yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncular şık stilleri ve uyumlarıyla dikkatleri çekti. Geceye derin dekolteli elbisesiyle katılan Özdemir kırmızı halı şıklığıyla ilgi odağı oldu.

Etiketler : adım farah demet özdemir engin akyürek suudi arabistan
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