"Çok kıskancım!"

En son ekranlara veda eden 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde rol alan Demet Özdemir, İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Özdemir, çocukluğunun haylazlıklarla geçtiğini söylerken babasının otoriter biri olduğunu belirtti. Özdemir, "Babam inanılmaz katı kuralları olan biriydi ama ailede kimse kimseye 'şunu olacaksın' diye baskı kurmazdı'' dedi. Müzisyen Oğuzhan Koç'la mutlu bir birlikteliği olan oyuncu kıskanç biri olduğunu itiraf etti. Özdemir, "Seni seviyorum yerine 'iyi ki varsın' cümlesini tercih ederim. Çok kıskancımdır ama belli etmem. Hemen reaksiyon veririm ama kısa sürede bunun yersiz bir duygu olduğunu fark ederim" dedi.