  • BIST
    1540.61
  • Dolar
    7,3748
  • Euro
    9,0358
  • Altın
    438,1190
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BAE'nin Türkiye'yi hedef gösteren sözlerine Katar'dan sert tepki
İhracatçıya Şikago'da üs
Başkan Erdoğan imzaladı: Bakan yardımcılığına yeni atama
Demokratlar Trump'a karşı 2. azil sürecini başlatmaya hazırlanıyor
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Apple, otomobil için düğmeye bastı
Yılmaz Erdoğan'dan Netflix için yeni bir film
Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Gece güvenlik, gündüz ressam
Trump, Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca: Son iki hafta içinde vaka sayısında düşüş oldu
Anne babalar dikkat : Kardeş kavgasında taraf olmayın
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yaylar şaşkın Akrep değişim için bekliy...
"Bu kış PKK'nın son kışı olacak"
"ABD'de yaşananlar insanlığı şok etmiştir"
Türkiye duyurdu: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı
Türk doktorlardan büyük başarı! Etkisiz hale getirildi
14 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün itibariyle başladı
Dolandırıcılar artınca Bakanlık müfettiş timi kurdu
TÜRKSAT 5A uzaya fırlatıldı: İlk sinyal alındı
08 Ocak 2021 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 12:27:00

Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı

ABONE OL

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynayan Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çekilmiş fotoğrafını kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Etiketler : Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir Oğuzhan Koç
Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in birlikteliği kısa sürdü
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor

Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor
Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar

Seren Serengil'den sağlık durumu hakkında konuştu: Kilo vermemi durduramıyorlar
Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi

Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
Yasak Elma'da yeni yüz! Nilperi Şahinkaya dizi kadrosunda

Yasak Elma'da yeni yüz! Nilperi Şahinkaya dizi kadrosunda
Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli veda
Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu

Aynur Aydın'ın kalbi kedileriyle dolu
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir: Gerçek kürk giymem

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir: Gerçek kürk giymem
Demet Akalın indirime gitti

Demet Akalın indirime gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER