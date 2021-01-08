08 Ocak 2021 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 12:27:00
Demet Özdemir aşka geldi! Sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaştı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile fotoğrafını paylaşarak gündem oldu.
‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynayan Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte çekilmiş fotoğrafını kalp emojisi koyarak sosyal medya hesabında paylaştı.
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