Demet Oğuzhan'a taşındı

26 Ağustos'ta nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik sonrası nerede oturacakları belli oldu. Çift, müzisyenin Levent'teki villasında yaşayacak.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki sahnesini yağmur nedeniyle yarım bırakınca hayranları tarafından tepki toplayan Oğuzhan Koç, düğün telaşına girdi. 26 Ağustos'ta Sarıyer'de boğaz manzaralı lüks bir otelde dünyaevine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik sonrası yaşamlarını sürdürecekleri evlerini belirledi. Çift, Koç'un Levent'teki 30 milyon lira değerindeki villasında yaşayacak. Taşınma işlemlerini hızlandıran Özdemir, Zekeriyaköy'deki villasını boşalttı. Oyuncu, nişanlısı Oğuzhan Koç'un evini dekorasyonunu kendi zevkine göre organize ettirdi. Kazancını gayrimenkule yatıran oyuncu geçtiğimiz yıllarda 4 milyon liraya aldığı evini kiraya verecek.