Demet kararını verecek

'Adım Farah' dizisiyle ekranlara dönenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Sarıyer'de boğaza karşı görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, zor bir dönemden geçiyor. Özdemir ve Koç'un yaklaşık 2 aydır fikir ayrılıkları yüzünden tartıştıkları önce sürüldü. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiften Özdemir, Oğuzhan Koç'la yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı. Oyuncu, evlenmeden önce oturduğu Zekeriyaköy'deki villasına yerleşti. Oyuncunun villasında kimseyle görüşmediği öğrenildi. Henüz ailelerin de devreye girmediği süreçte Özdemir'in burada kafasını dinleyip ona göre kararını vereceği söylendi.

