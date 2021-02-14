Demet de pozitif

Birkaç gün önce hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da testi pozitif çıktı. Test sonucunu öğrendikten sonra açıklama yapan ünlü şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Akalın paylaşımında "Dünkü Covid-19 testim pozitif çıktı. İyiyim ve hafif atlatıyorum galiba" dedi.