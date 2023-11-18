Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer alacağı 'Sandık Kokusu' dizisi Adana'da sete çıktı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projede Akbağ ve Özpirinçci anne-kızı canlandıracak. Stüdyoda objektif karşına geçen ikili, verdikleri pozlarla beğeni topladı. Dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatıyor.