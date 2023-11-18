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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:25:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:25:00

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci anne-kız oldular

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Sandık Kokusu' dizisinde Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci anne-kızı canlandıracak.

Başrolünde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin yer alacağı 'Sandık Kokusu' dizisi Adana'da sete çıktı. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği projede Akbağ ve Özpirinçci anne-kızı canlandıracak. Stüdyoda objektif karşına geçen ikili, verdikleri pozlarla beğeni topladı. Dizi, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini anlatıyor.

Etiketler : sandık kokusu özge özpirinçci demet akbağ
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