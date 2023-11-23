"Stand-up yapmıyorum"

Demet Akbağ, İstanbul Komedi Festivali kapsamında İş Sanat'ta 'Bir Demet Muhabbet'le sevenlerinin karşısına çıktı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Akbağ, gösterisinde stand-up yapmadığını kendi hayatından kesitler anlattığını söyledi. Akbağ, yapımcıların takipçi sayısına göre oyuncu seçimi yapmalarını da kendine has yorumladı. Instagram'da 978 bin takipçisi bulunan Akbağ, sosyal medyayı fazla kullanmadığını söyledi ve ekledi: ''Takipçisi bol ve takipçilere dikkat eden yapımcılara buradan kolay gelsin diyorum.''