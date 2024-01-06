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10 yıldır estetik yaptırmamış
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06 Ocak 2024 Cumartesi 08:46:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 08:46:00

Demet Akbağ, 10 yıldır estetik yaptırmamış

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Oyuncu Demet Akbağ, 10 yıldır estetik yaptırmadığını söyledi.

'Sandık Kokusu' dizisinde yer alan oyuncu Demet Akbağ, hayalinin Şener Şen ve Al Pacino'yla oynamak olduğunu söyledi. Akbağ, "Şener Şen ile hiç karşılıklı oynamadık, isterdim usta ile... Ben feci bir Al Pacino hayranıyım onunla birlikte de rol almak isterdim" dedi.

10 yıldır estetik yaptırmadığını söyleyen Akbağ, "10 yıl önce bir gala öncesi yüzüme bir şeyler yaptırdım. Vücudum çok iyi durumdaydı, yüzüm aşırı mimikten çizgiler fazlaydı. Orantılamak istedim. 10 yıldır hiç elletmiyorum. Mimikler, çizgiler yerli yerinde" dedi.

Etiketler : sandık kokusu demet akbağ oyuncu estetik
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