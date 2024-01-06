10 yıldır estetik yaptırmamış

'Sandık Kokusu' dizisinde yer alan oyuncu Demet Akbağ, hayalinin Şener Şen ve Al Pacino'yla oynamak olduğunu söyledi. Akbağ, "Şener Şen ile hiç karşılıklı oynamadık, isterdim usta ile... Ben feci bir Al Pacino hayranıyım onunla birlikte de rol almak isterdim" dedi.

10 yıldır estetik yaptırmadığını söyleyen Akbağ, "10 yıl önce bir gala öncesi yüzüme bir şeyler yaptırdım. Vücudum çok iyi durumdaydı, yüzüm aşırı mimikten çizgiler fazlaydı. Orantılamak istedim. 10 yıldır hiç elletmiyorum. Mimikler, çizgiler yerli yerinde" dedi.