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20 Haziran 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 09:00:00

Demet Akalın'ın acı kaybı ortaya çıktı! Sosyal medyadan duyurdu: Kuzenimi köpekler öldürdü

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Demet Akalın, büyük kuzeninin 2 ay önce başıboş köpek saldırısında hayatını kaybettiğini ve 2 çocuğunun öksüz kaldığını söyledi.

Başıboş köpeklerle ilgili tartışmalar devam ederken ünlü şarkıcı Demet Akalın, yakın zamanda kuzeninin köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, kuzeninin sabah yürüyüşü yaparken köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

"2 EVLAT ANNESİZ KALDI"

"2 evlat annesiz kaldı" ifadesini kullanan Demet Akalın, paylaşımına köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan'ın görüntülerine de yer verdi.

Etiketler : demet akalın kuzen köpek saldırısı
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