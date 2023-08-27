Didim'deki konserine deniz yoluyla giderken tekne kazası geçiren şarkıcı Demet Akalın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Alnının şiştiğini ve bir arkadaşının da ellerinin ezildiğini ifade eden Akalın, bacağının son halini paylaştı. Ayağının ezildiği görülen Akalın, paylaşımına ''2023 izi bıraktı tekne kazası. Allah beterinden korusun'' dedi. Oyuncu akşamında ise konserini ertelemeyip sahneye çıktı.

