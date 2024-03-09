Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sanat dünyasındaki isimlerin Instagram'da paylaştıkları filtreli fotoğrafları hakkında konuştu. Akalın, önceki gün tek başına İstinye'de objektiflere yansıdı.

Demet Akalın, hem TV programı hem de sahnelerin kendisini yorduğunu fakat bu işi yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Ünlü isimlerin sosyal medyadaki filtreli pozlarına gelen eleştirileri değerlendiren Demet Akalın, "Hepimiz yapıyoruz bunda kötü bir şey yok ama kendini tanınmayacak duruma sokanları da anlamıyorum. Allah akıl fikir versin" dedi.