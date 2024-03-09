VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP/DEM/Kandil uzlaşısına övgüler dizen teröristbaşlarından alçak çağrı!
Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"
Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Seçil Erzan'la yüzleşen Arda Turan: Paramı versin de isterse çıksın
Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
09 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

ABONE OL

Demet Akalın, sanat dünyasındaki isimlerin Instagram'da paylaştıkları filtreli fotoğrafları hakkında konuştu.

Şarkıcı Demet Akalın, son dönemde sanat dünyasındaki isimlerin Instagram'da paylaştıkları filtreli fotoğrafları hakkında konuştu. Akalın, önceki gün tek başına İstinye'de objektiflere yansıdı.

Demet Akalın, hem TV programı hem de sahnelerin kendisini yorduğunu fakat bu işi yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Ünlü isimlerin sosyal medyadaki filtreli pozlarına gelen eleştirileri değerlendiren Demet Akalın, "Hepimiz yapıyoruz bunda kötü bir şey yok ama kendini tanınmayacak duruma sokanları da anlamıyorum. Allah akıl fikir versin" dedi.

Etiketler : demet akalın filtre instagram
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Dolandırıldı

Dolandırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX