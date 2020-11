Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş

İzmir’de yaşanan deprem faciasında gelişmeleri an be an takip eden Demet Akalın, bu konuda duyarsız davrananları da eleştirmekten kendini alamadı. Akalın’ın hedefinde bu kez genç popçu Aleyna Tilki vardı. Tilki, önceki akşam sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Tilki’yi takip eden Demet Akalın da genç popçuya ders niteliğinde bir mesaj yazdı. Demet Akalın, insanların can derdinde olduğu bugünlerde Tilki’nin yardım mesajları yerine kendini paylaşmasına "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!" notunu düştü. Gelen eleştirilerin ardından genç popçu, sessiz kalmayı tercih ederken çok geçmeden depremle ilgili yardım mesajları atmaya başladı.