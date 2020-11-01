  • BIST
    1133.59
  • Dolar
    8,4472
  • Euro
    9,8236
  • Altın
    513,9330
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısı 189'a yükseldi
Merkel'den korkutan açıklama: Mevcut durum endişe verici
İçişleri Bakanlığı: İzmir'deki depremde can kaybı 92 oldu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı
Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
Yeni bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı
İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklandı!
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
01 Kasım 2020 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:27:00

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi: Kendini değil AKUT'u paylaş

ABONE OL

Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye hayat dersi... Akalın, İzmir depremi sonrasında kendi fotoğrafını yayınlayan Tilki'ye "Resimden çok şu Akut'u paylaşsan inan faydası olur" dedi.

İzmir’de yaşanan deprem faciasında gelişmeleri an be an takip eden Demet Akalın, bu konuda duyarsız davrananları da eleştirmekten kendini alamadı. Akalın’ın hedefinde bu kez genç popçu Aleyna Tilki vardı. Tilki, önceki akşam sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Tilki’yi takip eden Demet Akalın da genç popçuya ders niteliğinde bir mesaj yazdı. Demet Akalın, insanların can derdinde olduğu bugünlerde Tilki’nin yardım mesajları yerine kendini paylaşmasına "Şu Akut'u paylaşsan faydası olur inan bu resimden çok!" notunu düştü. Gelen eleştirilerin ardından genç popçu, sessiz kalmayı tercih ederken çok geçmeden depremle ilgili yardım mesajları atmaya başladı.

Etiketler : İzmir depremi Demet Akalın Aleyna Tilki AKUT
Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı

'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Yağmurun Rengi'nde buluştular

Yağmurun Rengi'nde buluştular
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Hoş geldin yeni yaş

Hoş geldin yeni yaş
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER