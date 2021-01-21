21 Ocak 2021 Perşembe 02:51:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 15:48:00
Demet Akalın ve Esra Balamir'in alışveriş keyfi
Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Program sonrası yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte alışverişe çıkan popçu Demet Akalın, Kovid-19 önlemlerini alarak mağazaları gezdiğini sözlerine ekledi.
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